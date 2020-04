Drei Verletzte bei mehreren Verkehrsunfällen im Kanton Schwyz Am Samstag kam es im Schwyzer Kantonsgebiet zu insgesamt fünf Unfällen. Es verletzten sich dabei drei Personen.

(stp) Im Kanton Schwyz sind am Samstag mehrere Verkehrsteilnehmer verunfallt. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz hervor. Gemäss Meldung handelte es sich vor allem um Motorradunfälle. Drei Personen haben sich dabei verletzt.

Um 12.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Motorradlenker auf der Ibergereggstrasse von Oberiberg Richtung Schwyz, als er rund 200 Meter vor der Passhöhe die Beherrschung über sein Motorrad verlor, ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem talwärts fahrenden 31-jährigen Rennvelofahrer kollidierte. Dieser verletzte sich bei der Kollision erheblich. Der Rettungsdienst überführte ihn in Spitalpflege.

Um 14.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Motorradlenkerin von Luzern Richtung Brunnen, als sie nach Gersau die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Sie stürzte und prallte gegen eine entgegenkommende 26-jährige und 58-jährige Fussgängerin, wobei sich letztere verletzte und mit dem Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht werden musste. Auch die Motorradlenkerin musste sich zur Kontrolle ins Spital begeben.

Unfälle mit Sachschaden ereigneten sich auch um 13.30 Uhr in Rothenthurm, um 14 Uhr in Arth und um 15.30 Uhr in Alpthal. In allen diesen Fällen kam es zu Kollisionen zwischen jeweils zwei Personenwagen.

Die Kantonspolizei appelliert in der Mitteilung eindringlich an die Bevölkerung, die Empfehlungen des Bundesrates zu befolgen und wann immer möglich zu Hause zu bleiben. Insbesondere ist auf Ausflüge zu verzichten.