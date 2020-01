E-Bikes und Kompletträder aus Tiefgaragen in Lachen SZ entwendet Unbekannte Diebe haben aus Tiefgaragen in Lachen SZ zwei E-Bikes und einen Satz Kompletträder mitlaufen lassen. Die Velos hatten je einen Wert von mehreren tausend Franken.

(sda) Die Einschleichediebstähle ereigneten sich am Mittwoch und am Donnerstag, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ruft dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen zu melden, etwa fremde Personen oder Fahrzeuge im Wohnquartier.