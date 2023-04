Egg Glück im Unglück: 22-Jähriger verlässt sein Auto kurz bevor es Feuer fängt Nachdem der junge Mann sein Auto parkiert und es verlassen hatte, fing der Motorraum an zu brennen. Es entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Bild: PD

Ein 22-Jähriger fuhr am Samstagabend um 18 Uhr auf der Staumauerstrasse in Egg Richtung Willerzell. Bei der Staumauer hat er schliesslich sein Auto parkiert und dieses verlassen. Wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilt, geriet kurz darauf der Motorraum in Brand. Die Feuerwehr Einsiedeln konnte den Brand rasch löschen, jedoch entstand am Wagen ein Totalschaden. Als Ursache vermutet wird ein technischer Defekt – die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. (rad)