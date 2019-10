Unbekannte brechen bei Einsiedler Apotheken ein Im Schwyzer Wallfahrtsort Einsiedeln treiben Einbrecher ihr Unwesen. Die Polizei hält die Bevölkerung an, die Augen offen zu halten.

(ems) Eine unbekannte Täterschaft ist in der Nacht auf Dienstag in Einsiedeln in zwei Apotheken eingebrochen. Dabei erbeutete sie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Die Täterschaft entfernte sich unbemerkt von den Tatorten.

Die Kantonspolizei Schwyz fordert die Bevölkerung dazu auf, den Kampf gegen Einbrecher zu unterstützen, indem verdächtige Beobachtungen sofort via Telefon 117 gemeldet werden.

Verdächtige Wahrnehmungen sind: