Axenstrasse Eine Baustelle unter Steinschlaggefahr – Arbeiten am Gumpisch sind abgeschlossen Die Installationsarbeiten am Gumpisch sind abgeschlossen. Jetzt beginnt der Bau der Hilfsbrücke neben der Axenstrasse.

Sicht auf die Baustelle am Gumpisch. Bild: Andreas Seeholzer

Am Axen gibt es handfeste Probleme: Die Baustelle am Gumpisch ist der latenten Gefahr von Steinschlag ausgesetzt. «Wir machen immer eine Wetter- prognose, ob wir arbeiten können», sagt Stefan Gielchen, Projektleiter am Axen. Einmal musste die Baustelle bereits geräumt werden, oben am Hang hatten sich Steine bewegt, die Sensoren lösten die Alarmanlage aus, und die Lichtsignalanlage auf der Axenstrasse schaltete auf Rot.

20 Sekunden dauert es, wenn sich oben Steine lösen, bis diese auf der Strasse auftreffen. «Diese Zeit genügt, dass keine Fahrzeuge mehr auf der Brücke sind», so Gielchen. Für die Bauarbeiter sieht es anders aus: Wenn oben der Alarm rausgeht, bekommen die Sicherheitsleute unten auf der Strasse via Funk den Alarm, und sie warnen die Bauarbeiter mit einem Kompressorhorn. Wichtig sei auch, dass Arbeiter, die mit schwerem Gerät arbeiten, immer den Sichtkontakt zu einem anderen Mitarbeiter aufrechterhalten. «So können auch jene, die das Kompressorhorn nicht hören, sofort reagieren.»

Neuste Krantechnik am Axen im Einsatz

Zum ersten Mal eingesetzt werden die beiden Kräne, die am Pfingstmontag und Anfang dieser Woche aufgestellt worden sind. «Das ist neuste Krantechnik», sagt Gielchen, «die beiden Kräne sind fabrikneu, digital gekoppelt, der Bewegungsspielraum, also der Drehkreis, ist eingeschränkt.» Mit dem Stellen der beiden Kräne sind die Installationsarbeiten nun abgeschlossen und es beginnt der Bau der Brücke. Dieser wird seeseitig parallel zur bestehenden Axenstrasse auf einer Länge von 150 Metern verlaufen. Erst werden nun die Fundamente der Hilfsbrücke erstellt. Im Frühjahr werden dann die Stützen reingehoben, was mit Sperrungen der Axenstrasse verbunden sein wird. Anschliessend folgt die Montage der Längsträger auf den Stützen und schliesslich das Betonieren der Betonplatte auf die Träger. Bis Mitte 2023 soll die Hilfsbrücke fertig sein. Mit der Fertigstellung der Hilfsbrücke beginnt das Erstellen des Schutzdamms und der Voreinschnitt, nachfolgend der Bau der Galerie. Diese soll ab 2030 erstellt sein. Mit dem Bau der Galerie wird die Axenstrasse markant sicherer, denn bei einem Steinschlag werden Felsbrocken und Geröll via eines Kanals über die Strasse geleitet.

Zwei geplante Tunnel sind noch in der Schwebe

Die grösste Baustelle im Kanton Schwyz an der Axenstrasse mit einem Kostendach von rund 1000 Millionen Franken hat mit dem Baubeginn der Hilfsbrücke einen ersten Meilenstein genommen. Ob das eigentliche Bauprojekt, der Bau des Morschacher und Sisikoner Tunnels, ebenfalls realisiert werden kann, ist zurzeit noch unklar. Denn aktuell beurteilt das Bundesverwaltungsgericht die Sachlage am Axen. Die Baubewilligung für die beiden Tunnel vom April 2020 haben Umweltverbände beim Bundesverwaltungsgericht angefochten. Sie befürchten einen Kapazitätsausbau, weil neben der bestehenden Axenstrasse eine neue Route gebaut würde.

Im September 2020 hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Zwischenentscheid festgelegt, dass die Galerie im steinschlaggefährdeten Gebiet Gumpisch samt Hilfsbrücke erstellt werden kann. Nach fast zwei Jahren Verfahrensdauer ist der Entscheid, ob auch die beiden Tunnel gebaut werden dürfen, noch ausstehend.