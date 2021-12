Einsiedeln 16-jähriger Autofahrer verursacht alkoholisiert einen Unfall Der Vorfall hat sich kurz nach Mitternacht ereignet. Er und der 43-jährige Autobesitzer müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Das Auto kam nach 20 Metern zum Stillstand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In der Nacht auf Samstag ist ein 16-Jähriger in Einsiedeln mit einem Auto verunfallt, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt. Auf der Kornhausstrasse verlor er gemäss Polizeiangaben die Kontrolle über das Fahrzeug. Infolgedessen geriet er von der Strasse ab.

Nach rund 20 Metern kam das Auto stark beschädigt in einem Garten zum Stillstand. Der Beschuldigte, welcher alleine im Fahrzeug unterwegs war, blieb unverletzt. Die beim Schweizer durchgeführte Atem-Alkoholkontrolle fiel positiv aus.

Der 16-Jährige und der 43-jährige Halter des Fahrzeuges, der dem Jugendlichen das Auto zur Verfügung gestellt hatte, müssen sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten. (zgc)