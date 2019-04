Einsiedeln: 19-jährige Lenkerin baut Unfall und prallt mit Auto in Mulde Bei einer Kollision verliert eine junge Frau die Kontrolle über ihr Auto und kommt von der Strasse ab. Die Unfallverursacherin steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben.

Das stark beschädigte Auto der Unfallverursacherin. (Bild: Kapo Schwyz (Einsiedeln, 13. April 2019))

(zim/pd) Am Samstag, 13. April, ereignete sich in Einsiedeln ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin um 20.15 Uhr von Biberbrücke herkommend in Richtung Birchli, als sie auf der Verzweigung beim Rabennest mit einem aus Einsiedeln einbiegenden Auto kollidierte. In der Folge kam die Lenkerin von der Strasse ab und prallte mit ihrem Auto rund 50 Meter weiter in eine abgestellte Mulde.

Die Unfallverursacherin und der ebenfalls 19-jährige Lenker des anderen Autos blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Die junge Frau musste aufgrund des Verdachts auf Fahrens unter Drogeneinfluss ihren Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben.