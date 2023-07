Einsiedeln 38-Jähriger nach Stromschlag ins Spital geflogen Ein Arbeiter erlitt am Montagmorgen in Einsiedeln einen Stromschlag. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Der Mann verletzte sich erheblich und musste ins Spital geflogen werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Ein 38-jähriger Mann erlitt am Montagmorgen in Einsiedeln einen Stromschlag. Dabei verletzte er sich erheblich und musste von der Rega in eine ausserkantonale Klinik geflogen werden, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Gemäss Polizei handelt es sich um einen Arbeitsunfall. Der genaue Unfallhergang werde nun durch die Staatsanwaltschaft Schwyz und die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt. Neben dem Rettungsdienst Einsiedeln und der Rettungsflugwacht stand auch das Eidgenössische Starkstrominspektorat im Einsatz. (tos)