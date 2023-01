Einsiedeln Advents-Dekoration brannte: Helfer verletzt sich beim Löschen Brand auf einem Küchentisch in einem Einsiedler Quartier: Ein Privater sah die Flammen, schlug die Scheibe ein und löschte das Feuer. Dabei verletzte sich der Helfer.

Am Samstagabend ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass es an der Rappenmööslistrasse in Einsiedeln brenne. Kurz vor 22 Uhr stellte eine Drittperson in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer auf einem Küchentisch fest, wie die Kapo Schwyz am Montag mitteilte.

Die Polizei schreibt: «Da keine Personen in der Wohnung anwesend waren, schlug der Mann ein Fenster ein und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher vor dem Eintreffen der Stützpunkt-Feuerwehr Einsiedeln.»

Der Brandentdecker verletzte sich beim Einschlagen der Verglasung leicht. Er musste durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung ins Spital überführt werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass unbeaufsichtigt brennende Kerzen das Adventsgesteck in Brand setzten. (gh)