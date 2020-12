einsiedeln Arbeiter in Maschine eingeklemmt Am Mittwoch ereignete sich um 9.15 Uhr an der Zürichstrasse ein Arbeitsunfall, bei dem ein 58-Jähriger erheblich verletzt wurde.

(rem) Der Mann war in einem Betrieb alleine am Arbeiten, als er von einer Maschine erfasst und darin eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen konnten ihn befreien. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Verunfallten in eine Spezialklinik.