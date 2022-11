Einsiedeln Brand in einem Mehrfamilienhaus – Bewohner mussten evakuiert werden Am Freitagmorgen brannte an der Erlenbachstrasse in Einsiedeln ein Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar.

In Einsiedeln brannte ein Mehrfamilienhaus, verletzt wurde niemand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Freitagmorgen ereignete sich in Einsiedeln ein Brand in einem Mehrfamilienhaus. Kurz nach 10 Uhr ging auf der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass in einem Wohnhaus an der Erlenbachstrasse Rauch festgestellt wurde.

Gemäss Mitteilung der Polizei konnte die aufgebotene Feuerwehr Einsiedeln das Feuer rasch löschen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten aus dem Gebäude evakuiert werden – Verletzte gab es keine.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hat die Kantonspolizei Schwyz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit stehe eine technische Ursache im Vordergrund. Die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. (pl)