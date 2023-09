Einsiedeln Landwirt wird von eigenem Traktor überrollt und muss mit der Rega ins Spital geflogen werden Bei einem Traktorunfall in Egg ist ein 44-jähriger Landwirt erheblich verletzt worden.

Der Traktor überschlug sich mehrmals und kam nach 150 Metern auf der Seite liegend zum Stillstand. Bild: Kapo Schwyz (Einsiedeln, 25. 9. 2023)

Am Montagabend war ein 44-jähriger Landwirt im Gebiet Brandegg in Egg mit seinem Traktor am Mähen. Weil ein Positionslicht der Doppelradmarkierung nicht richtig eingestellt war, wollte er dieses korrekt ausrichten. Dabei geriet der Traktor aus bisher noch unbekannten Gründen in Bewegung und überrollte den Mann, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. In der Folge überschlug sich der Traktor mehrmals und kam erst nach rund 150 Metern beschädigt zum Stillstand.

Um 20.55 Uhr wurde der Rettungsdienst durch eine Drittperson alarmiert. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. (zim)