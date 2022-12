Einsiedeln Nur Lunapark und Warenmarkt – es gibt keine Party: Bezirk warnt vor Saufgelage und Polizeibussen an der Chilbi Es gibt streng genommen keine Chilbi 2021 ein Einsiedeln, nur Bahnen und ein Markt. Der Bezirk ruft das den Vereinen in Erinnerung. Konkret: Keine wilden Feste – oder die Polizei wird Bussen verteilen. Man will keinen zweiten «Fall Sühudi».

Exklusiv für Abonnenten

Einsiedler Chilbi mitten im Klosterdorf. Archivbild

Nach langem Hin und Her gibt es jetzt doch eine Art Festbetrieb an den Einsiedler Chilbitagen. Von Sonntag bis Dienstag läuft auf dem Schulhausplatz Brüel der Lunapark. Der Warenmarkt findet am Montag und Dienstag statt. Aber gross abfeiern geht da natürlich nicht.

Die Vereine wollen dafür mit typischer Chilbi-Unterhaltung Publikum anziehen. Vom Meersüli-Stand bis zum Biergarten, vom Live-DJ bis zum Imbissstand ist ein volles Programm geplant, wie die Veranstalter in ihren Inseraten verkünden.

Der Bezirk Einsiedeln hat von diesen Plänen erfahren und prompt kurzfristig ein Rundmail an die Vereine im Dorf versandt.

Im E-Mail an verschiedene Verantwortliche schreibt der Bezirk:

«Für die von Ihnen angekündigten Essstände und Terrassen draussen bestehen keine Bewilligungen.»

Dieses Mail ging vom Bezirk an die Einsiedler Vereine. Bild: PD

Solche würden angesichts der Coronamassnahmen ohnehin nicht bewilligt. «Verzichten Sie daher im eigenen Interesse auf das Aufstellen und den Betrieb solcher», rät der Bezirk, «sonst droht eine Verzeigung».

Die Kantonspolizei Schwyz wird während den Chilbitagen Kontrollen machen.

«Eine Ansammlung von trinkenden Personen vor den Betrieben wird nicht akzeptiert.»

Im Rathaus sorgt man sich, dass sich Auswärtige in Einsiedeln austoben wollen. Nach dem Motto: In Einsiedeln ist endlich wieder Party. «Nein», präzisiert der Bezirk in seinem Mail, «nur Lunapark und Warenmarkt».

Es dürfte kein Zufall sein, dass sich ausgerechnet der Bezirk Einsiedeln mit unmissverständlichen Worten an die Veranstalter wendet. Es wird mit einer deutlich wahrnehmbaren Polizeipräsenz gerechnet.

Noch sind die Tumulte nach dem Sühudi-Umzug vom Güdelmontag in Erinnerung, als massenhaft Besucher gebüsst werden mussten und abends nach reichlich Alkohol Flaschen auf die Polizisten flogen.