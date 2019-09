39-jähriger Velofahrer kollidiert in Ibach mit Auto Am Dienstagmittag kam es in Ibach zu einer Frontalkollision zwischen einem Velo und einem Auto. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht.

Blick auf die eingeschlagene Windschutzscheibe beim Unfallauto. (Bild: PD)

(jb) Am Dienstagmittag, 3. September, ereignete sich in Ibach eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Velofahrer, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Der Zweiradfahrer bog gegen Mittag von einem Parkplatz in die Husmattstrasse ein, als sich ein Auto von links näherte und ihn frontal erwischte.

Der Fahrradfahrer trug einen Velohelm, der schwere Kopfverletzungen verhinderte. Trotzdem musste der 39-jährige mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst hospitalisiert werden.