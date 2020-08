Fahrzeug kollidiert in Steinerberg mit einem Garagentor Nach einer Kollision mit einem Garagentor musste ein Autofahrer in Steinerberg aus seinem Fahrzeug geborgen und ins Spital geflogen werden.

(pjm) Am Donnerstagmittag kam es gegen 13 Uhr in Steinerberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Automobilist fuhr von Goldau nach Steinerberg als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verlor, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Das Fahrzeug sei daraufhin über die Gegenfahrbahn gefahren und mit dem Tor einer Garagenwerkstatt kollidiert.

6 Bilder 6 Bilder Am KIA entstand ein Totalschaden. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz, 20.08.2020

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von Einsatzkräften des Feuerwehrstützpunktes Schwyz und der Feuerwehr Steinerberg geborgen werden. Mit noch unbekannten Verletzungen wurde der Mann per Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen.