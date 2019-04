Interview

Felix Immler ist der wohl einzige Sackmesser-Pädagoge weltweit

Er schnitzt Flöten, aber auch Skis: Felix Immler ist so etwas wie der Schweizer Sackmesser-Gott. Der 45-Jährige verrät, was er als Pädagoge bei Victorinox macht und was man mit einem Sackmesser alles machen kann.