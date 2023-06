Feusisberg Dachwohnung gerät in Brand In einer Wohnung in Feusisberg ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

In dieser Dachwohnung in Feusisberg brannte es. Bild: Kantonspolizei Schwyz (26. 6. 2023)

Mehrere Personen stellten am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr Feuer in einer Dachwohnung an der Firststrasse in Feusisberg fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Feusisberg-Schindellegi sowie der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon rückten unverzüglich aus. Sie konnten den Brand rasch löschen, teilt die Kantonspolizei Schwyz mit.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des entstandenen Schadens zurzeit nicht bewohnbar.

Weshalb es brannte, ist unklar. Die Polizei hat zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich Ermittlungen aufgenommen. (rem)