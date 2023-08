Feusisberg Dieseltank stürzt auf den Boden: Alles fliesst auf die Strasse Um die 100 Liter Dieselöl sind am Dienstagmorgen in Feusisberg ausgelaufen. Die Feuerwehr musste her.

Es gab eine lange Spur auf der Strasse Bild: Kapo Schwyz

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Feusisberg-Schindellegi um 9 Uhr an die Pfäffikonerstrasse in Feusisberg ausrücken. «Ein Dieseltank ist beim Abladen von einem Lastwagen zu Boden gefallen und in der Folge flossen rund 100 Liter Dieselöl aus», heisst es in einer Meldung der Kapo Schwyz. Durch sofortiges Eingreifen von anwesenden Arbeitern konnte verhindert werden, dass die Flüssigkeit in die Meteorschächte lief. Das ausgelaufene Öl wurde durch die Feuerwehr gebunden. Zudem musste die Strasse anschliessend laut Polizeiangaben mit einer Reinigungsmaschine geputzt werden. (gh)