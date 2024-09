Flucht Das zahlt der Kanton Schwyz Ukrainern mit Schutzstatus S Die Vorgaben sind sakrosankt. Ausgerechnet reiche Gemeinden suchen nach Schlupflöchern.

Exklusiv für Abonnenten

830 ukrainische Flüchtlinge mit Schutzstatus S sind dem Kanton Schwyz per 17. Mai zugewiesen worden. Pro Tag stehen jedem Erwachsenen genau 33,22 Franken zu – im Monat sind das 996 Franken pro Flüchtling. Kinder kriegen etwas weniger.

Das Geld dafür erhalten die Zufluchtsgemeinden vom Kanton. Im monatlichen Beitrag für einen Erwachsenen mit Schutzstatus S werden 420 Franken für den Grundbedarf, rund 286 Franken für die Krankenkasse und gut 290 Franken für die Unterkunft abgegolten.

Werden Flüchtlinge privat untergebracht, müssen Gemeinden den Anteil für die Unterkunft an die Gastfamilien ohne Abzüge weitergeben. «Dies ist in der kantonalen Asylgesetzgebung in Anlehnung an das Bundesgesetz sakrosankt so geregelt», stellt Fiona Elze, Abteilungsleiterin Asyl- und Flüchtlingskoordination des Kantons Schwyz, fest.

Gemeinden sacken Beitrag für Gastfamilien ein

Doch mit der Weitergabe des Wohnbeitrags an Private klappt es längst nicht überall auf Anhieb. «Wir haben Kenntnis davon erhalten, dass sich in einzelnen und zudem wohlhabenden Gemeinden die Praxis eingeschlichen hat, die ersten drei Monate keine Unterstützung an Gastfamilien zu entrichten.» Man habe diese Gemeinden im letzten Newsletter darauf hingewiesen, «dass, wo eine Pauschale entrichtet wird, diese Praxis nicht legitim ist», so Elze weiter. Recherchen des «Boten» ergaben, dass vorwiegend Ausserschwyzer Gemeinden zurechtgewiesen werden mussten.

Dabei wäre die Rechnung simpel: Angenommen, es leben drei erwachsene ukrainische Flüchtlinge mit Schutzstatus S in einer privaten 3,5-Zimmer-Wohnung. Dann entschädigt die Gemeinde den privaten Vermieter mit monatlich 870 Franken (drei Mal 290 Franken). Einzige Bedingung: Der Gemeindebeitrag darf die Wohnkosten des privaten Vermieters nicht vollumfänglich decken. Fiona Elze begründet: «Private Vermieter dürfen sich nicht bereichern.»

Nicht alle Flüchtlinge brauchen Geld

Übrigens tragen längst nicht alle Flüchtlinge aus der Ukraine den Schutzstatus S. Zum Teil, weil sie ihn gar nicht benötigen. Elze: «Es gibt auch sehr wohlhabende Schutzsuchende, die uns sogar angefragt haben, was es zu einer Firmengründung braucht.» Und für alle anderen «ohne S», die Unterstützung brauchen, kommt die kommunale Nothilfe auf. Ihren Bedarf deckt damit die Sozialhilfe.