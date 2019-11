Frau bei Auffahrkollision in Pfäffikon verletzt Am Dienstag ereignete sich um 12.30 Uhr auf der Churerstrasse in Pfäffikon ein Verkehrsunfall.

(zfo) Eine 66-jährige Autofahrerin hielt vor einem Fussgängerstreifen an, um einen Fussgänger über die Strasse zu lassen. Eine 20-jährige nachfolgende PW-Lenkerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, so die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Die 66-Jährige erlitt dabei unbestimmte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst hospitalisiert. Die Kantonspolizei Schwyz bittet den unbekannten Fussgänger und andere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden.