Frauenrechtlerinnen knöpfen sich Strassennamen vor Das Frauenstreik-Komitee Kanton Schwyz ruft dazu auf, einen Monat vor dem nationalen Frauenstreik männliche Strassennamen auf weibliche zu ändern. Silvia Camenzind

Am 14. Mai soll die Herrengasse in Schwyz umbenannt werden.

Der öffentliche Raum soll weiblicher werden. Deshalb ruft das Frauenstreik-Komitee des Kantons Schwyz dazu auf, am 14. Mai einen Monat vor dem nationalen Frauenstreik – männliche Strassennamen durch weibliche zu ersetzen. Das Komitee fordert die Bevölkerung dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen, aktiv zu werden und im eigenen Dorf Strassennamen abzuändern.

Als Beispiel fordert das Streikkomitee, die Herrengasse in Schwyz in Frauengasse umzutaufen. Bereits jetzt seien in den Gemeinden Freienbach, Lachen, Sattel und Schwyz Aktionen geplant.

Frau Landammannstrasse und eine Martinastrasse

In den Schwyzer Ortschaften bieten sich zahlreiche Strassen für die Aktion an. In Schwyz könnte die Schützenstrasse zur Schützinnenstrasse, die St. Martinstrasse zur St. Martinastrasse werden. An der Landammannstrasse in Gersau bräuchte man einzig ein «Frau» voranzusetzen.

Viel Zündstoff würde die Umbenennung der Chlausjägergasse in Küssnacht in eine Chlausjägerinnengasse bergen, ist doch das Chlausjagen bis heute bei den Erwachsenen ausschliesslich ein Männerbrauch. Keine Umbenennung benötigt die Viktoriastrasse in Brunnen, die ihren weiblichen Namen aufgrund des Besuchs der Königin Viktoria vor 150 Jahren erhielt.