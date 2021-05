Freienbach Raubüberfall auf Tankstellenshop – Polizei sucht Zeugen Am Montagabend ist ein Tankstellenshop in Freienbach überfallen worden. Der Täter erbeutete einige Tausend Franken und flüchtete.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach Zeugen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pw) An der Kantonsstrasse in Freienbach wurde am Montagabend ein Tankstellenshop überfallen. Wie die Schwyzer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, betrat ein unbekannter Täter das Geschäft um 19.45 Uhr und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Er erbeutete wenige Tausend Franken und flüchtete in unbekannter Richtung.

Nun fahndet die Polizei nach dem Täter: Der Mann ist 175-185cm gross, von mittlerer Statur, trug eine weiss-blau-graue Trainerjacke mit Kapuze, graue Trainerhosen und weisse Turnschuhe.

Die Polizei bittet die Frau, welche zur Tatzeit kurz mit einem Mann vor dem Geschäft gesprochen hat, und weitere Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden.