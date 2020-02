Friedhof Lauerz wird für 200'000 Franken umgestaltet Das Stimmvolk sagt klar Ja zu einer kommunale Vorlage.

Blick auf den Friedhof Lauerz Bild: PD

(rem) Der Friedhof Lauerz kann für 200'000 Franken umgestaltet werden. Das Stimmvolk sagt mit 69,7 Prozent Ja zur Vorlage. Die Stimmbeteiligung lag bei 45 Prozent. «Der Gemeinderat ist erfreut darüber, dass ein weiteres für die Gemeinde und die Kirche wichtiges Geschäft realisiert werden kann», heisst es in einem Communiqué.

Die Friedhofsanlage bei der Kirche Lauerz wurde letztmals im Jahr 1994 einer grösseren Umgestaltung unterzogen. Seither haben sich die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Einwohner in Bezug auf Bestattungen verändert. So gibt es bereits heute mehr Urnen- als Erdbestattungen und die Anzahl Urnen / Gräberfelder stösst an ihre Grenzen. Zudem will die Gemeinde das Bild des Friedhofs mit baulichen Massnahmen und dem Setzen von Sträuchern und Bäumen optisch aufwerten.