Nikola Cumic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

FCL-Neuzugang Nikola Cumic verspürte am Freitag, 22. Oktober, während einem Training einen leichten Schmerz in der Adduktorengegend und musste die Einheit frühzeitig beenden. Wie der FC Luzern am Dienstag mitteilte, wurde bei Abklärungen in der Hirslanden Klinik St. Anna Luzern beim Offensivspieler eine Adduktorenzerrung festgestellt. Diese zwingt Cumic zu einer mehrwöchige Pause. Der Serbe wird laut Mitteilung dem FCL bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. (zim)