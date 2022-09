Galgenen 80-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren Am Mittwochmorgen kam es auf der Kantonsstrasse in Galgenen zu einer Frontalkollision zwischen einem Fussgänger und einem Lieferwagen.

Die Unfallstelle in Galgenen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Zum Unfall kam es kurz vor 10 Uhr. Der 80-Jährige überquerte in Galgenen auf der Kantonsstrasse den Fussgängerstreifen. Gleichzeitig fuhr ein Lieferwagen in Richtung Lachen. Der 41-jährige Lieferwagenlenker fuhr frontal in den 80-Jährigen hinein. Dieser wurde dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine ausserkantonale Spezialklinik. (rem)