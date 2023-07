Galgenen E-Bike-Fahrer nach Unfall erheblich verletzt Ein 73-Jähriger verunfallte in Galgenen mit seinem E-Bike. Die Kantonspolizei Schwyz sucht nach Zeugen.

Ein 73-jähriger Mann ist in Galgenen verunfallt. Bild: zvg

Auf der Vorderbergstrasse in Galgenen verunfallte am Dienstag um 11.30 Uhr ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer. Der Mann war talwärts unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen zu Fall. Beim Sturz zog sich der Rentner erhebliche Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Helikopter in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen werden.

Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter 041 819 29 29 bei der Kantonspolizei Schwyz zu melden. (sfr)