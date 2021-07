Galgenen Velofahrer entfernt sich nach Kollision mit Fussgängerin von der Unfallstelle Auf der Vorderbergstrasse sind ein Velofahrer und eine Fussgängerin miteinander kollidiert. Die Frau wurde beim Zusammenstoss verletzt und musste in Spitalpflege gebracht werden.

Am Montag ereignete sich auf der Vorderbergstrasse in Galgenen ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter talwärts fahrender Velofahrer kollidierte gegen 15.30 Uhr mit einer Fussgängerin. Die Frau stürzte und wurde dabei verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Der Velolenker setzte seine Fahrt anschliessend fort. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet den unbekannten Velofahrer oder andere Personen, die zu ihm Angaben machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden. (zim)