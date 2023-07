Galgenen Verunfallter E-Bike-Fahrer verstorben Der am Dienstag verunfallte 73-jährige E-Bike-Fahrer ist verstorben.

Ein 73-jähriger Mann ist in Galgenen verunfallt. Bild: zvg

Am Dienstag wurde bekannt, dass ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer aus bisher nicht bekannten Gründen auf der Vorderbergstrasse in Galgenen verunfallte. Der Mann erlitt beim Sturz erhebliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter hospitalisiert werden. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, ist der Mann nun am Donnerstag in einer ausserkantonalen Spezialklinik verstorben. (sfr)