Gemeinde Schübelbach Totes Schaf im Kanton Schwyz lässt Wolfsriss vermuten In der Gemeinde Schübelbach wurde am Dienstag, 24. Januar, ein totes Schaf gemeldet. Aufgrund der Situation vor Ort sei ein Wolfsriss wahrscheinlich, heisst es auf Seiten des Kantons.

Ein Schafsriss in Schübelbach ist wohl auf einen Wolf zurückzuführen. Das schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung. Demnach habe eine Privatperson am 24. Januar dem Wildhüter ein verletzt aufgefundenes Schaf im Gebiet Rädli/Teufi gemeldet. Der Wildhüter musste das Schaf erlösen. Die vorgefundenen Verletzungsspuren und die Situation vor Ort hätten darauf hingedeutet, dass das Schaf wahrscheinlich durch einen Wolf stark verletzt worden war, heisst es in der Mitteilung weiter.

Eine dem Schaf entnommene DNA-Probe wird nun im Labor genauer untersucht. Am Nachmittag löste die Einsatzzentrale der Kantonspolizei den Herdenschutzalarm via SMS aus. (mha)