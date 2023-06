Gemeinde Schwyz Vorfinanzierung zum Hochwasserschutzteilprojekt Dorfbach genehmigt Die Schwyzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen der Vorfinanzierung des Hochwasserschutzteilprojekts im Gebiet Dorfbach deutlich zu.

Am Dorfbach besteht ein Hochwasserschutzdefizit. Gleichzeitig befindet sich die Dorfbachstrasse in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Während der Hochwasserschutz grundsätzlich einen Aufgabenbereich des Bezirks Schwyz darstellt, liegt die Sanierung der Dorfbachstrasse in der Kompetenz der Gemeinde Schwyz.

Mit der Übernahme der Gesamtkoordination geht einher, dass die Gemeinde Schwyz das Teilprojekt Hochwasserschutz im Abschnitt «Dorfbachstrasse bis Gütschweg» vorfinanziert. Das Schwyzer Stimmvolk hat am Sonntag der dafür notwendigen Ausgabenbewilligung von 2.07 Millionen Franken zugestimmt. Der Ja-Anteil betrug 86.9 Prozent (4371 Ja zu 661 Nein). Der Nettoaufwand für die Gemeinde Schwyz wird schlussendlich bei rund 312’000 Franken liegen.

In der Ausgabenbewilligung nicht enthalten, sind die Aufwendungen für die Sanierung der Dorfbachstrasse. Diese werden im Sinne des Werterhalts auf dem Budgetweg in der Investitionsrechnung eingestellt und sind nicht Gegenstand des vorliegenden Sachgeschäfts. (sfr)