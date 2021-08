Generalversammlung Neubauten und Neuzugänge: Tierpark Goldau blickt auf ein interessantes Jahr zurück – trotz Corona ausgeglichenes Ergebnis An der Generalversammlung des Tierparks Goldau wurden das vergangene Jahr thematisiert und neue Projekte vorgestellt. Als Highlight bezeichnen die Verantwortlichen den Einzug der Fischotterdame.

Am Samstag, 28. August, fand die 95. Generalversammlung des Vereins Natur- und Tierpark Goldau statt. Der Präsident der Verwaltungskommission, Prof. Dr. Silvio Herzog, blickte in seiner Begrüssung auf ein Jahr zurück, welches von zwei Extremen geprägt war: Zum einen die verordneten Schliessungen und der daraus resultierende leere Tierpark, zum anderen hohe Gästezahlen und erfolgreiche Bauprojekte. Wie der Tierpark Goldau in einer Mitteilung schreibt, betrug das Jahresergebnis 801'000 Franken. Der Betriebsertrag war damit um 1.5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr, die Ausgaben konnten aber auch um denselben Betrag gesenkt werden.

Die Tierpark-Direktorin Anna Baumann informierte die Anwesenden über den anstehenden Bau der Eulen- und Kolkrabenvoliere und den «Grosswijer», der neben den bisherigen Nutztieren auch Schafe und Tauben beherbergen wird.

Eine Visualisierung des Grosswijers. Bild: Natur- und Tierpark Goldau

Ebenfalls entsteht eine Weiherlandschaft für Kraniche, Weissstorche und Amphibien. Der Einzug der Fischotterdame Julia war gemäss Mitteilung das «tierische Jahres-Highlight», diverse Tiergeburten und Neuzugänge in den Auffangstationen lockten ebenfalls viele Besucher an.

Ein Fischotter im Tierpark Goldau. Bild: Natur- und Tierpark Goldau

In einem letzten Teil wurde die «Erlebnishalle Bergsturz» vorgestellt, die im neuen Eingangsbereich des Natur- und Tierpark Goldau integriert werden wird. (mha)