Gersau 18-jähriger Töfffahrer verletzt sich bei Selbstunfall schwer Ein Motorradlenker erlitt bei einer Selbstkollision in Gersau am Sonntagmorgen erhebliche Verletzungen. Warum es zum Unfall kam, ist noch ungeklärt.

Der 18-Jährige verlor auf der Seestrasse aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve die Beherrschung über sein Motorrad und stürzte. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Er schlitterte über die Fahrbahn in einen Zaun und von dort zurück auf die Strasse.

Einsatzkräfte bei der Unfallstelle. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Rega flog den Verunfallten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital. Für die Betreuung des Verletzten und die Spurensicherung musste die Seestrasse bis um 13 Uhr gesperrt werden.