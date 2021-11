GOLDAU Wer will eines der historischen Rigi-Bähnli haben? Da ab dem Frühling 2022 die ersten neuen Gelenktriebwagen von Stadler Rail auf der Rigi eingesetzt werden, treten fünf alte Fahrzeuge in den Ruhestand. Nun sucht die Stiftung Rigi Historic bis Anfang März 2022 einen neuen Verwendungszweck für die historischen Fahrzeuge.

Hier ist der Vorstellwagen 7 zu sehen. Bild: PD

Fünf der alten Rigi Fahrzeuge werden im Frühling 2022 ausgemustert, da ab dann neues Rollmaterial von Stadler Rail eingesetzt wird. Im Auftrag der Rigi Bahnen hat die Stiftung Rigi Historic das Ziel, das historische Rollmaterial der Rigi Bahnen für zukünftige Generationen zu sichern. Nun werden Ideen aus der Bevölkerung gesammelt, um diese Schmuckstücke anderweitig einzusetzen, wie Rigi Historic in einer Mitteilung schreibt.

Auch der Triebwagen 3 sucht einen neuen Verwendungszweck

Am neuen Standort sollen die Fahrzeuge würdig in Szene gesetzt werden, sorgfältig gepflegt sowie an die Rigi und ihre Geschichte erinnern. Der Abtransport werde Mitte März erfolgen. Bis Mitte November 2021 können Interessenten einen konkreten Projektbeschrieb oder den Verwendungszweck an info@rigihistoric.ch senden. Einen Eindruck der neuen Fahrzeuge können Sie sich im Video unten machen. (rad)