Goldau Neuer Tierpark-Direktor gewählt: Stefan Meier löst Anna Baumann ab Der Tierpark Goldau erhält mit Stefan Meier einen neuen Direktor. Der 44-jährige gebürtige Basler übernimmt seine Aufgabe am 1. Juli.

Beim Natur- und Tierpark Goldau gibt es bald einen Wechsel an der Spitze: Stefan Meier folgt dabei als Direktor auf Anna Baumann. Der 44-jährige Meier wurde von der Verwaltungskommission des Natur- und Tierparks gewählt. Er tritt die Nachfolge von Baumann am 1. Juli an, wie der Tierpark in einer Medienmitteilung schreibt.

Der künftige Tierpark-Direktor Stefan Meier. Bild: PD

Der gebürtige Basler Meier sei ein «leidenschaftlicher Unternehmer mit hoher Affinität für den Natur-, Tier- und Artenschutz». Er bringe viel Führungserfahrung und eine breite Vernetzung mit. So war Meier vor einigen Jahren beim WWF für die Akquise von Unternehmenspartnerschaften mitverantwortlich.

Die aktuelle Direktorin Anna Baumann wird derweil nach mehr als 13 Jahren erfolgreicher Tierparkführung eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Der Tierpark sei unter ihrer Leitung zu einem professionell geführten KMU mit wachsenden Besucherzahlen und einer soliden finanziellen Basis geworden, wie es in der Mitteilung heisst. In der Amtszeit von Baumann seien diverse Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Millionen Franken realisiert worden.

Der Gestaltungsspielraum für den neuen Direktor bleibe aber gross. So steht unter anderem das Jubiläum an. Man freue sich vonseiten Tierpark sehr, mit Stefan Meier «eine dynamische Persönlichkeit» gewonnen zu haben. «Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem Team den Tierpark im Sinne unserer Vision als überraschendster, lehrreichster und wildester Tier-, Natur- und Erlebnispark der Schweiz weiterbringen wird», wird Silvio Herzog, Präsident der Verwaltungskommission, zitiert. (lga)