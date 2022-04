Tierpark Goldau Offizieller Start des Neubaus: Erlebnishalle, Wohngebäude und Piazza werden Ende 2023 eröffnet Die Baugrube für das Besucher-Projekt mit dem neuen Tierpark-Eingang ist gegraben. Die Eröffnung des Gesamtprojektes ist auf den Herbst oder Winter 2023 geplant.

Der Neubau mit dem integriertem Bergsturzmuseum und der Erlebnishalle des Natur- und Tierparks Goldau ist am Dienstag mit der Grundsteinlegung symbolisch lanciert worden. Der Eingang ist seit Oktober 2021 nicht mehr an der Parkstrasse. Nach der Eröffnung des Provisoriums an der Steinerbergstrasse wurden die bestehenden Gebäude abgebaut.

Mitte November 2021 startete der Aushub, bei dem sich die Felsblöcke des Goldauer Bergsturzes als Herausforderung erwiesen. «Der Felsanteil des Untergrundes liegt bei 30 bis 45 Prozent. Dementsprechend zeitaufwendig sind die Arbeiten: Bisher wurden 3980 Kubikmeter Fels gesprengt und 9500 Kubikmeter Material ausgehoben», teilt der Natur- und Tierpark am Dienstag mit.

Kiste mit Fotografien werden unter dem Eingang eingebaut

Aktuell laufen auch die Baumeisterarbeiten der Untergeschosse des Wohnhauses. An der Grundsteinlegung vom Dienstag waren Beteiligte sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stiftungen anwesend, die das Projekt mitfinanzieren und damit den Bau ermöglichen. Im Rahmen der Grundsteinlegung wurde eine Kiste mit Fotografien der anwesenden Personen gefüllt, welche unter der Bodenplatte des Eingangsbereiches eingebaut wird.

Im Erdgeschoss sind neben dem Eingangsbereich das Restaurant und die Ausgangshalle inklusive Tierpark-Shop untergebracht, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt entstehen 29 Mietwohnungen auf fünf Stockwerken. Dabei handelt es sich um Einzimmerwohnungen bis hin zu Viereinhalbzimmerwohnungen. Die Vermietung der zum Teil möblierten Wohnungen startet ab Frühling 2023, Bezug ist im Herbst 2023.

Der Eingang und dahinter das sechsstöckige Wohngebäude des Tierparks. Foto: Natur- und Tierpark Goldau

Architektur- und Investorenwettbewerb

Der gesamte Besucherbereich werde mit einem zeitgemässen Gebäudeensemble ergänzt. Der Eingang des Tierparks soll demnach von weitem sichtbar sein und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Für dieses Vorhaben fand ein Architektur- und Investorenwettbewerb statt. Den Zuschlag erhielt die Marty Architektur AG mit dem Investor DUB Verdi Immobilien GmbH.

Die Überbauung umfasst vier Teilprojekte: den Neubau der Besucherhalle, das Verwaltungsgebäude, das sechsgeschossige Wohngebäude sowie die vorgelagerte Piazza entlang der Parkstrasse. Die Tragkonstruktion der Gebäude werde primär in Holzbauweise erstellt. Bei der Materialisierung des Bauvorhabens habe man bewusst auf natürliche, ökologische Bauprodukte aus der Umgebung zurückgegriffen.