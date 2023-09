Goldau Pelzig - im Tierpark planschen jetzt süsse kleine Fischötterli Im Sommer kamen im Tierpark Goldau drei Fischotter zur Welt. Neuerdings verlassen sie ihre Box und können deshalb beobachtet werden.

Zwei der jungen Fischotter in Tierpark Goldau. Bild: Tierpark Goldau

Nach einigen Jahren ohne Zuchterfolg im Natur- und Tierpark Goldau hat sich das Fischotterpaar fortgepflanzt. Geschützt in einer Wurfbox sind die drei Jungtiere Anfang Juli geboren. Kurz nach der Geburt zog der Vater in die benachbarte Anlage ein, damit die Mutter die Jungtiere ohne Störungen aufziehen kann, schreibt der Tierpark Goldau. Denn in der Natur beteilige sich das Männchen bei den Fischottern nicht an der Aufzucht.

Die jungen Fischotter im Tierpark machten ihre ersten Schritte ausserhalb der Wurfhöhle zwei Monate nach der Geburt, zunächst allerdings nur in der Nacht. «In den letzten Tagen sind die Jungtiere aber immer aktiver und können zunehmend tagsüber beobachtet werden», teilt der Tierpark mit.

Die jungen Fischotter sind erst seit wenigen Tagen ausserhalb ihrer Box zu sehen. Bild: Tierpark Goldau

Fischotter sind bedroht

Der Fischotter ist gemäss Mitteilung eine bedrohte Tierart. In der Schweiz wurde er als Konkurrent der Fischer bis Mitte des 20. Jahrhunderts stark bejagt, was die Bestände einbrechen liess – zudem setzte ihm das Umweltgift PCB stark zu, schreibt der Tierpark weiter. Ende des 20. Jahrhunderts galt der Fischotter in der Schweiz als ausgestorben. Heute wandern wieder vereinzelt Tiere aus Frankreich oder Österreich ein. «Eine stabile Population konnte sich aber noch nicht etablieren.»

Die Fischotter in Goldau sind Teil eines Europäischen Erhaltungszuchtprojektes mit dem Ziel, eine gesunde und stabile Reservepopulation dieser bedrohten Tierart zu erhalten. (mme)