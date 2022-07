Am Donnerstagabend rutschte eine 47-jährige Wanderin im Rigi-Gebiet Hinteregg aus und stürzte in der Folge rund 20 Meter über eine Felswand und blieb mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen. Ihr 17-jähriger Sohn glitt ebenfalls aus, kam nach einigen Metern an einem Baum unverletzt zum Stillstand.