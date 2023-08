Goldau Wohnmobil gerät auf der Gotthardstrasse in Brand Ein Wohnmobil fing am Freitagnachmittag in Goldau zu brennen. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Dieses Wohnmobil brannte auf Gotthardstrasse in Goldau. Bild: zvg

Am Freitagnachmittag, 25. August 2023, fuhr der Fahrer eines Wohnmobils kurz nach 15 Uhr von Lauerz herkommend auf der Gotthardstrasse in Richtung Goldau. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, merkte der 39-Jährige während der Fahrt, wie zuerst Rauch und danach Flammen aus dem Motorenraum aufstiegen. Er hielt daraufhin das Fahrzeug an und konnte gemeinsam mit einer Drittperson den Brand mittels Feuerlöscher noch vor Eintreffen der aufgebotenen Feuerwehr Gemeinde Arth löschen.

Verletzt wurde beim Fahrzeugbrand niemand. Die Brandursache sei auf einen technischen Defekt zurückzuführen. (sfr)