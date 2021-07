Goldau Zur Freude der Tierpark-Besucher: Wisent-Baby am helllichten Tag vor Publikum geboren Es war eine Überraschung: Eine Wisentkuh brachte am Mittwoch kurz nach dem Mittag ein Kalb zur Welt. Die Geburt des weiblichen Wisentlis konnte von zahlreichen Tierpark-Gästen mitverfolgt werden.

Das weibliche Wisenkalb kam am 28. Juli kurz nach dem Mittag zur Welt.

Eine Wisent-Geburt mitten am Tag kommt nicht oft vor – und mit erneutem Nachwuchs vom Rekord-Bullen Wumbro hatte auch niemand gerechnet, schreibt der Natur- und Tierpark Goldau in einer Mitteilung.

Dieses Video zeigt die Wisent-Geburt:

Video: Natur- und Tierpark Goldau

Der mächtige Wisent Wumbro ist mittlerweile 21 Jahre und 10 Monate alt und damit der älteste Wisentstier im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm EEP. Die Mutter ist eine der beiden Kühe, die vor fünf Jahren von Kiel nach Goldau gekommen sind. Sie ist zum zweiten Mal Mutter geworden: Im Juni 2020 brachte sie «Tjala» zur Welt, die noch in der Herde in Goldau ist.

Das Jungtier habe aktuell noch keinen Namen:

Wisentkälber können oft bereits 30 Minuten nach der Geburt stehen – bis sie sicher auf den Beinen sind, dauert es aber einige Tage. Bild Natur- und Tierpark Goldau (Goldau, 28. Juli 2021)

Alle im Natur- und Tierpark Goldau geborenen Wisente erhalten Namen, die mit den Buchstaben «Tj» starten. Voraussichtlich könne man auf den Social-Media-Kanälen des Tierparks in den nächsten Tagen über verschiedene Vorschläge abstimmen.

Erhaltungszucht der Wisente

Der Natur- und Tierpark Goldau hat sich der koordinierten Zucht der Wisente angeschlossen. Seit Beginn der Wisenthaltung in Goldau konnten zwei Tiere in der Slowakei, vier in Rumänien und ein Tier in Polen als Gründertiere von neuen Herden ausgewildert werden – alles Nachkommen von Wumbro.