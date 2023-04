Küssnacht Brand bei Schilliger Holz AG in Haltikon offenbar schnell gelöscht Bei Schilliger Holz ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte gemäss ersten Angaben aber schnell gelöscht werden.

Polizei und Ambulanz am Einsatzort in Haltikon. Bild: Flurina Valsecchi

Gemäss Augenzeugen ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Erinnerungen an den schlimmen Brand von 2017 wurden sofort wieder wach. Nach ersten Zeugenaussagen konnte der Brand aber schnell gelöscht werden, dies sogar noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Polizeisprecher Florian Grossmann von der Kantonspolizei Schwyz bestätigte den Einsatz. Feuerwehr und Polizei befinden sich noch vor Ort.

Ende Juni wird eine neue Löschwasserleitung für die Industrie Haltikon in Betrieb genommen. Im Ereignisfall kann so mehr als 2000 Liter Löschwasser pro Minute auf direktem Weg vom Seewasserwerk Sumpf via Stufenpumpwerk im Reservoir St. Katharina zum Reservoir Obtal geleitet und der Hydrantenring der Industriezone Haltikon versorgt werden. Nach dem Grossbrand in der Sägerei der Schilliger Holz AG in Haltikon zeigten Erkenntnisse einer Studie, dass eine Entlastungsleitung nötig ist. (red)