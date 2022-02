Kanton Schwyz Historiker korrigieren das Bild der Schwyzer Söldner Eine Fachtagung befasste sich mit dem Soldwesen in der Zentralschweiz und Schwyz. Dabei wurden neue Erkenntnisse vorgestellt.

Angebaut an das Ital-Reding-Haus in Schwyz ist ein Ökonomiegebäude (links), das höchstwahrscheinlich als Kaserne für angeworbene Rekruten und Söldner bis zu deren Weitertransport genutzt worden ist. Archivbild LZ

Das Söldnertum vergangener Jahrhunderte hat in der Zentralschweiz – und besonders in Schwyz und Luzern – Spuren bis heute hinterlassen. Einerseits als Teil der historischen Forschung, in zahlreichen Dokumenten und schliesslich in repräsentativen Bauten, welche die Soldunternehmer und aristokratischen Familien mit den Gewinnen aus dem Solddienst erstellen konnten.

Aber treffen wirklich all die landläufigen Annahmen zu? Waren die Schwyzer Söldner wirklich rauflustige, blutrünstige Krieger? Warum zogen sie in fremde Dienste? Und wie viele waren es überhaupt? Eine Fachtagung des Historischen Vereins der Zentralschweiz (HVZ) hat sich in sechs Referaten mit der Thematik «Militärunternehmen und Soldwesen» befasst. Das Ergebnis ist überraschend.

In seiner 1548 erschienenen Chronik der alten Eidgenossenschaft verklärte Autor Johannes Stumpf (1500–1578) «die besondere Kriegstüchtigkeit der «Eidgenossen». Sie seien «zur Waffe geboren». Tatsächlich werden es gemäss der neueren Forschung vom 15. bis 19. Jahrhundert mehrere 100000 Schweizer gewesen sein, welche für fremde Herrscher Solddienste geleistet haben. Dass aber aufgrund von Armut oder Überbevölkerung so viele in den Solddienst und damit in die temporäre Emigration getrieben worden sind, trifft nur sehr bedingt zu.

Solddienst war ein Marktphänomen

Wie Professor André Holenstein darlegte, war der Solddienst ein Marktphänomen. Es bestand in Westeuropa eine Nachfrage nach Kriegern. Diese wurde gerade in der Zentralschweiz und Schwyz von einigen Familien gezielt als Geschäftsmodell bewirtschaftet. Weiter hat die geopolitische Lage der damaligen Eidgenossenschaft diesem Marktmodell in die Hände gespielt. Die Eidgenossenschaft kontrollierte die Pässe im zentralen Alpenraum und lag als weitgehende «Friedensinsel» genau zwischen den grossen Machtzentren: hier spanisch-österreichisches Habsburg, dort das königliche Frankreich. Und zudem lag die Eidgenossenschaft immer nahe an den Kriegsschauplätzen in Oberitalien, Nordfrankreich, Süddeutschland, dem Elsass und der Pfalz. Die Aufmarschwege waren relativ kurz.

Wesentlich waren also die «Unternehmer in diesem Kriegsgeschäft». Sie rekrutierten und bildeten die Söldner aus, stellten meist eigene Kompanien mit rund 200 Mann, teils sogar ganze Regimenter, und kommandierten diese auch noch selber. Ebenfalls waren sie Finanziers für dieses Geschäft. Dies waren über mehrere Jahrhunderte hinweg Familien der politischen und kulturellen Eliten vor Ort, die mit den Erträgen aus dem Söldnerwesen wiederum ihre Stellung im eigenen Land sichern und ausbauen konnten. Es ging letztlich um Macht und Einfluss.

Soldunternehmer wollten Klumpenrisiko vermeiden

In der Zentralschweiz waren dies 34 Familien, davon fünf aus dem Kanton Schwyz: Auf der Maur, Betschart, Nideröst, (von) Reding und (von) Weber. Vertreter dieser Familien waren nicht nur Soldunternehmer für Habsburg-Österreich, Frankreich, Savoyen und Spanien-Mailand, sondern sie waren vor Ort dann auch Landvögte, Landammänner, Ordensleute, Äbte und Geistliche. Um kein «Klumpenrisiko» einzugehen, haben diese Soldunternehmer oft Kompanien gleichzeitig für mehrere sich konkurrierende Herrscherhäuser gestellt. Im Jahr 1709 kam es so in Nordfrankreich zur Schlacht bei Malplaquet, wo sich prompt Schwyzer und Schweizer auf französischer und niederländischer Seite bekämpften und 8000 Mann Verlust verzeichneten. An der Tagsatzung führte dies zu heftigem Disput.

An der Fachtagung korrigiert wurde auch die Annahme, dass Abertausende von Schwyzern in fremde Dienste gezogen sind. Daten sind für die Zeit um 1700 vorhanden. Damit lassen sich falsche Annahmen korrigieren. Die bis heute vertretene Ansicht, dass von 1701–1705 zum Beispiel zwischen 3000 und 4000 Schwyzer im Solddienst gestanden sein sollen, ist falsch. Wie der Historiker Oliver Landolt verglich, zählte das Gebiet des Kantons Schwyz damals lediglich 21000 Einwohner. Nur etwa 2700 davon waren überhaupt «wehrfähig», wovon höchstens ein Bruchteil im Solddienst stand. Dazu kommt gemäss Historiker Willy Loepfe, dass niemand zum Dienst gezwungen werden konnte. Auch eine angebliche Überbevölkerung und damit der Zwang zum Kriegsdienst spielten keine Rolle.

Holz- und Viehexport war interessanter

Zudem belegen die neuen Forschungen, dass über Jahrhunderte der Vieh- und Holzexport wirtschaftlich ein wesentlich grösseres Gewicht gehabt hat als das Söldnertum, ganz abgesehen von den damit verbundenen Risiken wegen Verletzungen, Krankheiten, Seuchen und Tod. «Das Land Schwyz war zu keiner Zeit auf den Solddienst angewiesen», wird betont.

Immer wieder wurde bisher das Argument vorgebracht, dass die Kantone und die Eidgenossenschaft mit dem Engagement von Männern in fremden Diensten militärische, taktische und strategische Kenntnisse und Erfahrung sammeln konnten, um sie in eigenen Truppen anwenden zu können. Das sei ebenfalls eine «unzulängliche These», erklärte Historiker Landolt.

Dies, weil die schwyzerischen Truppenführer möglichst lange im Ausland blieben, zu ihrem eigenen materiellen Vorteil und um Karriere zu machen. So war eine Ausbildung der schwyzerischen Miliz vor Ort gar nicht möglich. Die chaotische Auflösung der Innerschweizer Truppen und die miserable Führung durch die Offiziere 1712 im 2. Villmerger-Krieg belegt deutlich, dass von im Ausland erlernter Kriegskunst keine Rede sein kann. Die Ausrüstung der Innerschweizer Truppen war rückständig, die Heeresverfassung schlecht, die Miliz hat versagt.