Holländer baut die Mythen nach Bob van Lubeck hat das Bergmassiv in korrekter geologischer Reihenfolge nachgebildet. Simon Zumbach

Die Mythen im Kleinformat hängen in van Lubecks Garten in Holland. Ein gutes Jahr hat der 88-Jährige an seinem Werk gearbeitet. (Bild: PD)

«Ich liebe diese Gegend hier einfach, die Landschaft und die Freundlichkeit», schwärmt Bob van Lubeck. Der 88-jährige Niederländer wohnt in der Nähe der Hauptstadt Amsterdam. Seit 1968 kommt er mindestens drei Mal im Jahr nach Schwyz zu Besuch. Insbesondere die Region Stoos und die Mythen haben es ihm angetan.

Anlass für sein Projekt, die Mythen nachzubauen, war eine Nachbildung des Schwyzer Wahrzeichens, welcher er bei einem seiner Besuche im Mythencenter gesehen habe. Diese habe ihm sehr gefallen. Bei seinem nächsten Besuch war das Werk allerdings bereits wieder verschwunden.

Millionen Jahre alte Gesteinsschichten

So entschied sich van Lubeck kurzerhand, das Bergmassiv selber nachzubauen – und zwar auf ganz spezielle Art und Weise. Er sammelte alle Steine auf den Mythen ein und achtete darauf, dass die Gesteinsschichten in seiner Nachbildung genau wie bei den richtigen Mythen in der korrekten geologischen Reihenfolge vorkommen – der Pensionär kennt sich auf dem Gebiet der Geologie bestens aus. Beim Gestein am Mythen handelt es sich ausschliesslich um Kalkstein, allerdings sind die Schichten unterschiedlich alt.

Der Gipfel des Grossen Mythen beispielsweise besteht aus rotem Kalkstein aus der Kreidezeit – den sogenannten Couches rouges. Laut Bob van Lubeck ist diese Gesteinsschicht rund 68 Millionen Jahre alt. Das Gestein im unteren Bereich sei bis zu 170 Millionen Jahre alt. Rund ein Jahr habe er an seinem Werk gearbeitet, erzählt der 88-Jährige. Nun hängt es in seinem Garten in seinem Haus bei Amsterdam und erinnert ihn «an seine zweite Heimat», wie van Lubeck die Region Schwyz mittlerweile nennt.