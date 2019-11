Horrorunfall in Galgenen: Auto wurde zuvor gestohlen Am Sonntag verursachte ein Autofahrer einen Unfall in Galgenen, bei dem er in ein Haus fuhr. Nun kommuniziert die Schwyzer Polizei, dass es sich beim Unfallauto um ein gestohlenes Fahrzeug handelte.

(Bild: Schwyzer Polizei)

(zfo) Am Sonntagmorgen verursachte ein Autofahrer kurz nach 4.30 Uhr auf der Kantonsstrasse in Galgenen eine Selbstkollision bei der er ums Leben kam. Die Identität des Autolenkers ist nach wie vor unbekannt, schreibt die Schwyzer Polizei in einer Mitteilung.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass das Unfallfahrzeug zuvor bei einem Einschleichdiebstahl in Amriswil, Kanton Thurgau, gestohlen worden war. Auch die Kontrollschilder am Fahrzeug seien von einem anderen Fahrzeug entwendet und am gestohlenen Auto angebracht worden. Die Ermittlungen zur Identität des verstorbenen Autofahrers laufen.