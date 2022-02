Tessin Schwyzer Camper alarmierten am Monte Gambarogno die falsche Feuerwehr Den beiden Schwyzern, die vor über einer Woche fahrlässig den Waldbrand am Monte Gamborogno im Tessin entfacht haben, ist bei der Alarmierung ein Fehler unterlaufen.

Wer nach «Feuerwehr Tessin» googelt, bekommt als obersten Eintrag die Homepage eines deutschen Feuerwehrkorps zu sehen. Bild: Screenshot

Die beiden Männer aus dem Kanton Schwyz, 26 und 28 Jahre alt, hatten den Waldbrand beim Biwakieren ausgelöst. Im Gebiet wäre es eigentlich verboten gewesen, ein Feuer zu entfachen. Wie der Bote berichtet, hatten die zwei ihr Lagerfeuer am Abend nicht richtig gelöscht und wurden in der Nacht von den Flammen überrascht. Mit Wasser in Stiefeln versuchten sie ohne Erfolg, das Feuer zu löschen. Dann sind die Camper geflüchtet.

Wie das Tessiner Fernsehen nun berichtet, sei den beiden bei der Alarmierung ein Fehler unterlaufen. Sie googelten nach «Feuerwehr Tessin» und landeten auf der Seite der Freiwilligen Feuerwehr Tessin – an der Ostsee in Norddeutschland. Als als sie am Telefon den Irrtum bemerkten, brachen sie den Anruf ab. Zu solchen Alarmierungs-Irrläufern käme es übrigens immer wieder, hiess es bei der Deutschen Tessin-Feuerwehr auf Anfrage.

Die Brände am Monte Gambarogno sind derweil noch immer nicht unter Kontrolle. Wegen des starken Windes können die Löschhelikopter nur eingeschränkt eingesetzt werden. (gh)