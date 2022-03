ibach Eine E-Bike-Fahrerin muss mit erheblichen Verletzungen ins Spital In Schwyzer Ortsteil Ibach kollidierten am Dienstagabend ein Auto und eine E-Bike-Fahrerin, als die Autolenkerin auf einen Parkplatz einbiegen wollte.

Am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr kam es auf der Muotastrasse in Ibach zu einem Unfall, als eine 28-jährige Autofahrerin auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit einer 33-Jährigen, die auf dem E-Bike in dieselbe Richtung unterwegs war. Die Velofahrerin musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital, so die Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz. (se)