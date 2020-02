Im Kanton Schwyz können kleinere Veranstaltungen stattfinden Im Kanton Schwyz können Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern grundsätzlich stattfinden. Dies hat der Sonderstab nach einer ersten allgemeinen Risikoabwägung entschieden.

(rem) Der Sonderstab appelliert gleichzeitig an die Veranstalter und an die teilnehmenden Personen, die Eigenverantwortung wahrzunehmen. Dazu zählen insbesondere die Einhaltung der Hygieneempfehlungen und Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Personen, die Grippesymptome aufweisen, wird zudem dringend von der Teilnahme an Anlässen abgeraten. Damit schützen sie sich selber und andere Personen.

Wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilte, gilt für alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen in der Schweiz mit mehr als 1000 Teilnehmern ein Verbot.