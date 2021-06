Immensee Alters- und Pflegeheim Sunnehof soll wieder auf Kurs kommen Fehlende Einnahmen, Personalfluktuation und eine schlechte Bettenauslastung: Mit verschiedenen internen und externen Massnahmen soll die Situation im Küssnachter Sunnehof verbessert werden.

Das Alters- und Pflegezentrum Sunnehof in Immensee hat mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unter anderem liegt die Bettenauslastung nur bei etwa 80 Prozent, gemäss Heimleiter Gerhard Ineichen habe es aktuell Platz für 20 weitere Personen.

Im April wurde die Problematik bereits an der Bezirksgemeinde diskutiert. Am Donnerstag veröffentliche der Bezirk Küssnacht nun den zweiten Bericht. Im Sunnehof seien interne und externe Massnahmen im Gang, die den Betrieb «wieder nachhaltig auf Kurs bringen», steht dort.

Verschiedene Massnahmen eingeführt

Der Betrieb soll nicht nur in finanzieller Hinsicht wieder auf Kurs gebracht werden, Ziel des Bezirksrats ist es auch, die Personalfluktuation zu stoppen und das Klima im Haus weiter zu verbessern: Dies werde in enger Zusammenarbeit mit der Aufsichtskommission und dem Team des Sunnehofs angestrebt, wie es in einer Mitteilung am 12. Mai hiess. Seit Februar sind nun die Arbeitsbereiche Pflege und Service-/ Reinigungsarbeiten getrennt. Dies bedeutet, dass das Pflegepersonal seither nur noch für Pflegearbeiten zuständig ist, mit Hotelleriearbeiten werden andere Mitarbeitende beauftragt. Dies soll unter anderem zu mehr Transparenz in den Stellenplänen und zu klareren Strukturen in den Arbeitsabläufen führen.

Ausserdem ermittelt eine geplante Online-Personalumfrage die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Ergebnisse werden nach den Sommerferien intern kommuniziert, zu einem späteren Zeitpunkt wird auch die Öffentlichkeit davon erfahren. Dies ist Teil der Betriebs- und Organisationsanalyse. Sie geht unter anderem den Fragen nach, weshalb die Betten des Sunnehofs nicht ausgelastet sind und wie dies verbessert werden könnte. Im Grossen und Ganzen sei man aber auf einem guten Weg, lässt sich Ineichen in der Mitteilung am Donnerstag zitieren, «auch wenn zurzeit ein bisschen schwarzgemalt werde».

Petra Gamma, Präsidentin der Aufsichtskommission und Bezirksrätin, unterstreicht die Wichtigkeit, den Betrieb zu schützen: «Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Geschäftsleitung, die Aufsichtskommission und die Behörden bilden ein überaus sensitives Gefüge mit komplexen Vorgängen und Schnittstellen.»

Sunnehof sorgte für Gesprächsstoff

Die kürzlich formierte «IG pro Sunnehof» übergab den Medien in diesem Frühling eine Liste mit über 30 Fragen, woraufhin man sich mit dem Bezirksrat zu einem Gespräch traf. Angesprochen auf den publizierten Bericht, teilen die Vertreter mit: «Unsere Fragen wurden vom Bezirksrat noch nicht beantwortet. Erst dann können wir Stellung nehmen.»

Der Sunnehof sorgte immer wieder für Gesprächsstoff, nachdem Josef Wechsler 2016 nach 31 Jahren das Amt des Heimleiters übergab. Zu dieser Zeit wurde das Heim für 30 Millionen umgebaut und mit einer Demenzabteilung, Alterswohnungen und 30 zusätzlichen Betten ausgestattet. Ein Thema in der Öffentlichkeit wurde der Sunnehof auch, da im selben Jahr der langjährigen Pflegedienstleiterin gekündigt wurde und man sich 2017 – nach nur 15 Monaten – vom neuen Heimleiter Nicolai Kern-Furrer trennte. Nach einer über neunmonatigen Übergangsfrist kam der heutige Geschäftsführer Gerhard Ineichen ins Amt, gleichzeitig gab es vier Rücktritte in der Kommission.