Immensee Drei tote Schafe und einen überfahrenen Wolf entdeckt Am Dienstagmorgen wurden im Immenseer Gebiet Martinsweid drei Schafe gefunden und als mutmassliche Wolfsrisse identifiziert. Ein toter Wolf am Abend auf dem Bahntrasse scheint dies zu bestätigen.

Als dem Tier ein Passant entgegenkam, machte es kehrt. Bild: bote.ch

Drei Schafe wurden am Dienstagmorgen im Gebiet Martinsweid in Immensee tot aufgefunden. Die Rissspuren und die Situation vor Ort deuteten auf einen Wolf hin, so der Kanton Schwyz in einer Mitteilung. Daraufhin wurde der Herdenschutzalarm via SMS ausgelöst.

In der Nacht zuvor wurde am Martinsweidweg, in unmittelbarer Nähe der später getöteten Tiere, ein Video aufgenommen. Der kurze Clip von bote.ch zeigt wohl einen Wolf auf der Fahrbahn:

Video: Leserreporter

Es gibt noch weitere Hinweise, dass die gerissenen Schafe auf das Konto eines Wolfes gehen. Denn die SBB meldete kurz nach 21.30 Uhr der Kantonspolizei, dass sich ein überfahrener Wolf auf dem Trassee zwischen Luzern und Goldau befinde.

Ob es sich beim überfahrenen Wolfsrüden um ein bekanntes Tier handelt und ob er überhaupt verantwortlich für die mutmasslichen Wolfsrisse am selben Tag war, wird erst eine DNA-Analyse zeigen. (se)