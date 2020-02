Ein Gasleck in einer Küche in Wollerau führt zu einem Feuerwehreinsatz Die Feuerwehr Wollerau musste sich am Donnerstagmorgen um ein Gasleck in einer Küche kümmern.

(elo) Die Feuerwehr musste am Donnerstag, 7.30 Uhr, an die Hauptstrasse in Wollerau ausrücken. In einer Küche war ein Gasleck aufgetreten, das durch die Feuerwehr geortet werden konnte, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Nachdem der Gasaustritt gestoppt worden war, wurde das Gebäude gelüftet.