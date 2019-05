In Küssnacht und Lachen brannten Container Innert Stunden ist es im Kanton Schwyz zu zwei Feuerwehreinsätzen wegen brennenden Containern gekommen. In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden.

In Küssnacht geriet ein Presscontainer des Werkhofs in Brand. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

(pd/rem) Die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht musste am Dienstagnachmittag nach 16 Uhr zu einem Brand in einem Presscontainer des Werkhofes Küssnacht ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer laut Angaben der Kantonspolizei Schwyz rasch löschen. Personen wurden keine verletzt. Weshalb der Brand im Container ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Eine Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr Lachen rückte am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr wegen einem brennenden Kunstoffcontainer an die Seefeldstrasse in Lachen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war der Container vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Warum der Abfallcontainer in Brand geraten ist, wird durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.